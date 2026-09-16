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Venezia, sorpresa nello scontrino del Caffè Florian: 7 euro per la musica

16 Settembre 2026 - 14:54 Antonia Verderosa
Al Caffè Florian, in piazza San Marco a Venezia, nello scontrino arriva la voce 'Supplemento musica'
Al Caffè Florian, in piazza San Marco a Venezia, nello scontrino arriva la voce 'Supplemento musica'
La vicenda raccontata da una turista di Lucca che non si aspettava un supplemento per l'orchestra
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Sette euro per ascoltare l’orchestra. È la voce dello scontrino che ha lasciato sorpresa una turista toscana dopo una sosta al Caffè Florian, locale storico in piazza San Marco a Venezia. Tra due spritz, un toast e un croissant, il conto finale è arrivato a 72 euro. «Sapevo che sarebbe stato un salasso», ha raccontato la donna, «ma non mi aspettavo di trovare il supplemento per la musica».

Il conto da 72 euro al Caffè Florian

Sul conto compaiono 15 euro per un toast, 16 euro per un croissant con pomodoro e mozzarella e 34 euro per due Aperol Spritz, 17 euro ciascuno. A questi si aggiungono i 7 euro per l’accompagnamento musicale dell’orchestra del locale.

«C’era una piccola orchestra composta da tre musicisti che suonava», ha raccontato la donna, originaria di Lucca, al Corriere Fiorentino. «Sapevamo che sedendoci ai tavoli di questo caffè rinomato in piazza San Marco, il prezzo sarebbe stato salato, ma quando ho letto quella voce sullo scontrino mi è scappato da ridere», continua. Il supplemento, però, non era nascosto. Sui tavoli del locale è presente un dépliant che informa i clienti della possibile maggiorazione quando suona l’orchestra.

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