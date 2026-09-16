Von der Leyen cita Dickens: Stato nostra Unione è più forte di sempre – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Era il periodo migliore, era il periodo peggiore". È così che Charles Dickens descrive l'Europa ai tempi della Rivoluzione francese. Ed è anche una descrizione azzeccata del mondo in cui viviamo. La velocità del cambiamento è incredibile. Le sfide sono eccezionali. Quindi, se guardo all'Europa di oggi, la mia opinione è questa: lo stato della nostra Unione è più forte che mai. Lo stato della nostra Unione può anche sembrare più precario che mai. Queste due affermazioni possono sembrare incompatibili. Ma sono entrambe vere. E riflettono questi tempi eccezionali. Questa epoca complessa, fatta di grandi possibilità e grandi pericoli, che tutti i paesi stanno cercando di affrontare. In questo mondo, l'Europa ha scelto di tracciare la propria strada". Lo ha detto Ursula von der Leyen nell'incipit del suo Stato dell'Unione, alla Plenaria di Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev