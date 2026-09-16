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Von der Leyen: Solo l'Europa può garantire una vera sovranità ai cittadini europei – Il video

16 Settembre 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Come stiamo facendo al fianco dell'Ucraina mentre lotta per il suo futuro e per la nostra libertà; o quando ci siamo schierati per la Groenlandia quando è stata minacciata; o quando droni, attacchi informatici o disinformazione prendono di mira le nostre democrazie. Tutto questo dimostra una cosa: l'Europa c'è per gli europei e che, nella fredda fragilità del mondo di oggi, solo l'Europa può garantire una vera sovranità agli europei. E per questo, onorevoli deputati, questa è un'Europa di cui possiamo essere estremamente orgogliosi". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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