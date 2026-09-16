Von der Leyen: Con Hormuz sentita dipendenza da fossili, rendiamo il futuro dell'Europa elettrico – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Con la chiusura dello Stretto di Hormuz abbiamo sentito amaramente il costo della nostra dipendenza generale dai combustibili fossili importati. Dall'inizio del conflitto, i combustibili fossili importati ci sono costati 90 miliardi di euro in più, senza che sia stata aggiunta una sola molecola di energia. Ecco perché abbiamo bisogno con urgenza del pacchetto sulle reti.Dobbiamo investire più velocemente. Accelerare le connessioni alla rete. Sviluppare lo stoccaggio. In breve, rendiamo il futuro dell'Europa elettrico".". Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al discorso sullo Stato dell'Unione in Plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev