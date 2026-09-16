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Von der Leyen: Non è necessario sviluppare l'avanguardia dell'Ai, ma applicarla a economia e società – Il video

16 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Non è necessario che siamo noi a sviluppare la tecnologia all'avanguardia per essere quelli che ne traggono il massimo valore. La chiave sta nel creare il valore che l'IA non ha ancora generato. Portare l'IA dallo schermo all'economia reale e alla società. Nelle fabbriche. Nei reparti ospedalieri. Nell'agricoltura di precisione. Nelle ostre reti energetiche. Per la guida autonoma. Per la difesa. È qui che si nasconde il vero valore. Ed è qui che l'Europa ha grandi vantaggi". Lo ha detto Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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