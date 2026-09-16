Von der Leyen: Presenteremo nuovo quadro per resilienza climatica, manterremo obiettivi – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 settembre 2026 "Il mese prossimo presenteremo un nuovo quadro per la resilienza climatica, che individuerà cento dei territori più vulnerabili in Europa e valuterà i rischi e il livello a cui dovrebbero essere gestiti". Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev