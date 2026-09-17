Fedriga: Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di ospitare il secondo Motor Therapy Day – Il video

(Agenzia Vista) Trieste, 17 settembre 2026 "Quando la passione abbatte le barriere. Anche quest'anno il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di ospitare il Motor Therapy Day, l'evento in programma sabato 17 ottobre alla Fiera di Udine che permetterà a persone con disabilità di vivere l'emozione della guida. Iniziative come questa rappresentano la testimonianza più concreta di cosa significhi davvero inclusione: non semplici parole, ma soluzioni reali che restituiscono libertà, autonomia e gioia. Invito tutte le associazioni che si occupano di persone con disabilità, del sociale e del terzo settore a partecipare attivamente, richiedendo una postazione scrivendo a: motortherapydayudine@gmail.com", lo scrive il Presidente del Friuli Venezia Giulia sui social. Ig Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev