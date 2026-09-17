Fedriga alla posa della prima pietra parco fotovoltaico Elettra Sincrotrone a Trieste – Il video

(Agenzia Vista) Trieste, 17 settembre 2026 "La posa della prima pietra del nuovo impianto sostenibile per Elettra Sincrotrone Trieste rappresenta un passo di di straordinaria importanza sulla via dell’indipendenza energetica. Si tratta di un’opera che permetterà di abbattere del 25% i costi energetici della struttura grazie all’impiego di energia pulita e sostenibile. Perché investire in sostenibilità ed innovazione significa consegnare alle future generazioni un Friuli Venezia Giulia più forte, competitivo e all’avanguardia", lo scrive il Presidente del Friuli Venezia Giulia sui social. Ig Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev