Ultime notizie CanadaFemminicidiGiorgia MeloniGoverno MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Fontana (Lombardia): Malpensa porta riconoscibilità e attrattività alla Regione – Il video

17 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 17 settembre 2026 "Sempre più riconoscibile e attrattiva, sia per quanto riguarda gli investimenti, sia per quanto riguarda il turismo. Diciamo che il brand Lombardia sta diventando sempre più interessante a livello internazionale, sempre maggiori sono le interazioni con la rete in cui si parli e si chieda della Lombardia. Questo ci fa molto piacere e siamo convinti che sia la strada giusta". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci, la moglie, gli amici e la Russia: il senso del Generale Fetecchia per Mosca

2.

Meloni saluta il generale: «Noi con Vannacci? Per me è più importante vincere per governare, che vincere per non governare» – Il video

3.

Virginia Libero: chi è la segretaria dei giovani Dem che parla di guerra e di disertori

4.

Roberto Vannacci: tutti i soldi del Super Fetecchia

5.

Vannacci contro l’inchiesta del Giornale: «Sto andando in bagno, ma chi mi assicura che non ci sia un agente russo con una mazzetta?» – Il video