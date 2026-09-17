Fontana (Lombardia): Malpensa porta riconoscibilità e attrattività alla Regione – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 17 settembre 2026 "Sempre più riconoscibile e attrattiva, sia per quanto riguarda gli investimenti, sia per quanto riguarda il turismo. Diciamo che il brand Lombardia sta diventando sempre più interessante a livello internazionale, sempre maggiori sono le interazioni con la rete in cui si parli e si chieda della Lombardia. Questo ci fa molto piacere e siamo convinti che sia la strada giusta". Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev