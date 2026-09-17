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Giani premia Ginevra Taddeucci con Pegaso d'Oro: Grande ambasciatrice della Toscana nel mondo – Il video

17 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Toscana, 17 settembre 2026 Il Presidente della Toscana Eugenio Giani premia con il Pegaso d'Oro la fondista fiorentina Ginevra Taddeucci dopo la conquista di due ori europei nelle acque della Senna: "Un riconoscimento a una straordinaria atleta toscana che, con talento, sacrificio e determinazione, ha portato i nostri colori sui podi più importanti del mondo. Dietro ogni medaglia ci sono anni di allenamenti, rinunce, fatica e una passione enorme. Ginevra rappresenta il volto più bello dello sport: quello che insegna a non arrendersi e a inseguire i propri sogni. Grazie Ginevra per le emozioni che ci hai regalato e per quelle che ancora ci regalerai. La Toscana è orgogliosa di te", ha scritto Giani sui social. Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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