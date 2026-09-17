Ultime notizie CanadaFemminicidiGiorgia MeloniGoverno MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Giuli: Con Pnrr piccoli borghi valorizzato patrimonio culturale e superati obiettivi Ue – Il video

17 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Perché la cultura è essenzialmente fatta di questo: della storia di una comunità, delle sue consuetudini, delle sue relazioni, delle sue pratiche, del rapporto con la terra, dei mestieri e delle conoscenze che si trasmettono nel tempo, di generazione in generazione. Il raggiungimento e il superamento degli obiettivi fissati sono il risultato, di questa competenza, di questa dedizione, della capacità di essere al fianco dei territori". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli sul palco degli Stati Generali dei Borghi italiani a Cinecittà. "Il binomio tra cultura e borghi è un elemento centrale dell’azione del Ministero della Cultura. Con il PNRR Cultura abbiamo coinvolto 315 borghi in tutta Italia, finanziando 232 progetti di rigenerazione e portando a compimento 3.349 interventi, superando l’obiettivo europeo fissato a 3.250. Attraverso la misura dedicata alle attività economiche locali abbiamo inoltre finanziato 2.657 attività imprenditoriali nei settori della cultura, del turismo, dell’artigianato, del commercio e dell’agroalimentare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagi

Articoli di POLITICA più letti
1.

Roberto Vannacci, la moglie, gli amici e la Russia: il senso del Generale Fetecchia per Mosca

2.

Meloni saluta il generale: «Noi con Vannacci? Per me è più importante vincere per governare, che vincere per non governare» – Il video

3.

Virginia Libero: chi è la segretaria dei giovani Dem che parla di guerra e di disertori

4.

Roberto Vannacci: tutti i soldi del Super Fetecchia

5.

Vannacci contro l’inchiesta del Giornale: «Sto andando in bagno, ma chi mi assicura che non ci sia un agente russo con una mazzetta?» – Il video