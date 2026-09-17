Giuli: Con Pnrr piccoli borghi valorizzato patrimonio culturale e superati obiettivi Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2026 "Perché la cultura è essenzialmente fatta di questo: della storia di una comunità, delle sue consuetudini, delle sue relazioni, delle sue pratiche, del rapporto con la terra, dei mestieri e delle conoscenze che si trasmettono nel tempo, di generazione in generazione. Il raggiungimento e il superamento degli obiettivi fissati sono il risultato, di questa competenza, di questa dedizione, della capacità di essere al fianco dei territori". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli sul palco degli Stati Generali dei Borghi italiani a Cinecittà. "Il binomio tra cultura e borghi è un elemento centrale dell’azione del Ministero della Cultura. Con il PNRR Cultura abbiamo coinvolto 315 borghi in tutta Italia, finanziando 232 progetti di rigenerazione e portando a compimento 3.349 interventi, superando l’obiettivo europeo fissato a 3.250. Attraverso la misura dedicata alle attività economiche locali abbiamo inoltre finanziato 2.657 attività imprenditoriali nei settori della cultura, del turismo, dell’artigianato, del commercio e dell’agroalimentare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagi