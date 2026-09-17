Il grido 'Usa Usa' al Parlamento Ue prima dell'intervento del Premier canadese Carney, che sorride – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 settembre 2026 Un fuori programma si è verificato nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo poco prima dell'intervento del Primo Ministro canadese Mark Carney. Dai banchi di alcuni eurodeputati si è levato il coro "Usa, Usa", al quale il premier canadese ha risposto con un accenno di sorriso, mentre dal resto dell'emiciclo si sono sollevati mormorii e segni di disappunto. Courtesy: European Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev