Mattarella ai militari: Repubblica sa di poter contare su di voi, grande riconoscenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2026 "La Repubblica sa di poter contare su di voi e guarda al vostro operato con vero orgoglio e con grande riconoscenza. Grazie per quanto fate e auguri". Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella". Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all'esercitazione “AEGIS 26” dell’Esercito italiano. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev