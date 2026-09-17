Metsola al Primo ministro canadese Carney: Uniti da valori comuni e radici storiche profonde – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 settembre 2026 "Qualche generazione dopo, nel 1944, i vostri ragazzi sono venuti di nuovo in nostro aiuto sbarcando in Normandia insieme a britannici ed americani per liberare l'Europa dal fascismo e dal nazismo. Quel giorno le forze canadesi sono arrivate più lontano di chiunque altro; in alcuni dei momenti più sanguinosi della guerra hanno subito gravi perdite, ma hanno continuato". Lo ha dichiarato la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev