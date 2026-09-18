Applausi, selfie e bagno di folla per Meloni a Gardone Valtrompia per i 500 anni della Beretta – Il video

(Agenzia Vista) Brescia, 18 settembre 2026 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto visita allo stabilimento Fabbrica Pietro Beretta di Gardone Val Trompia (Brescia)in occasione dei 500 anni dalla fondazione dell'azienda. Meloni è stata accolta dal sottosegretario al Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago, da Pietro Gussalli Beretta, Presidente di Beretta Holding, da Franco Gussalli Beretta, Presidente e Amministratore delegato di Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, da Carlo Ferlito, Amministratore delegato e direttore generale e da una delegazione di operai. La premier, da un bagno di folla, ha inoltre assistito al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale sui cieli di Gardone Val Trompia, in occasione dei 500 anni dalla fondazione di Beretta Industrie S.p.A. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev