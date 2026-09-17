La lettera di Elly Schlein a Giorgia Meloni: spendiamo insieme 14 miliardi

I fondi per la transizione energetica e il cambiamento climatico

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein scrive alla premier Giorgia Meloni per proporre una strategia condivisa sull’energia e sul cambiamento climatico. «La Commissione europea ha recentemente previsto la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare fino allo 0,6% del Pil in tre anni in deroga ai vincoli di bilancio, al fine di accelerare la transizione energetica. Per l’Italia ciò equivale a circa 14 miliardi di euro da impiegare entro il 2028».

Cinque interventi

Su come spenderli il Pd propone cinque tipologie di intervento:

1) Lo stanziamento di 2 miliardi per raddoppiare la dotazione di risorse del Conto Termico, per favorire la sostituzione degli impianti di climatizzazione a combustibili fossili con pompe di calore elettriche (valorizzando una filiera nazionale in cui l’Italia è leader europeo), con particolare attenzione alle famiglie colpite da povertà energetica, oggi pari al 9% del totale;

2) L’incremento di 3 miliardi delle risorse destinate dal Piano casa del governo per la riqualificazione energetica degli alloggi Erp, a beneficio delle famiglie più esposte al caro bollette;

3) La destinazione di 4 miliardi per sostenere le imprese nella conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura, riducendo il consumo di gas naturale;

4) Il rifinanziamento con 3 miliardi del Fondo unico per le reti metropolitane e il trasporto rapido di massa, per realizzare nuove linee di metropolitane e tram e acquistare bus elettrici, con l’obiettivo di modernizzare la mobilità urbana e ridurre le emissioni;

5) Un investimento di 2 miliardi per il potenziamento e l’efficientamento delle reti elettriche, lo sviluppo di sistemi di accumulo e batteria, e l’installazione di infrastrutture di ricarica, essenziali per sfruttare appieno le energie rinnovabili e favorire l’elettrificazione del parco veicoli.

Le altre misure

Il PD propone anche «una revisione della tassazione sull’energia elettrica, oggi più elevata rispetto a quella sul gas, in contrasto con le indicazioni della Commissione europea e con gli obiettivi di decarbonizzazione. Si tratta di interventi concreti, sostenibili e coerenti con le esigenze del Paese. La loro attuazione richiede una visione strategica e la volontà di affrontare la crisi climatica ed energetica non solo con misure emergenziali, ma con politiche capaci di produrre benefici duraturi per famiglie, imprese e territori».