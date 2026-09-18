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Mattarella: Contro violenza sulle donne serve educazione nelle scuole – Il video

18 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Grosseto, 17 settembre 2026 "È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità. Quello non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di assenza di umanità, che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque. Ma il fenomeno nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese, come ovunque. E quindi questo richiama – come è stato sottolineato – l’esigenza della prevenzione, dell’individuazione delle condizioni di violenza, della formazione. E quella dell’educazione, sì, nelle scuole. Nelle Università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani, che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l’altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi. Quindi questo è il primo motivo: quello di riaffermare l’allarme e l’impegno della Repubblica su questo fronte", lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver visitato la “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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