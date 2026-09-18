Mattarella Violenza sulle donne emergenza di primaria importanza – Il video

(Agenzia Vista) Grosseto, 17 settembre 2026 "I numeri sono negativamente significativi. Nell’anno passato 97 femminicidi. In quest’anno, nel primo semestre, già 34. È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità. Quello non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di assenza di umanità, che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque. Ma il fenomeno nei confronti delle donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un’emergenza di primaria importanza nella vita del nostro Paese, come ovunque", lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver visitato la “Stanza Rosa” del Pronto Soccorso dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev