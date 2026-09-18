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Vendemmia notturna per Zaia, raccoglie i grappoli d'uva in una vigna: "Magia e tradizione" – Il video

18 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Veneto, 18 settembre 2026 "Ma perché raccogliere l’uva di notte? Non è solo una scelta suggestiva: le temperature più basse aiutano a preservare gli aromi e l’integrità dei grappoli, valorizzando la qualità delle uve e rendendo il processo più sostenibile. E poi c’è la magia… i filari illuminati dalla luna, il silenzio della notte e quella sensazione di essere dentro una tradizione antica, ma vissuta in modo completamente nuovo. Una vendemmia speciale, in un luogo per me davvero speciale, nel cuore delle magnifiche Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’umanità Unesco", lo ha scritto Zaia sui social. Fb Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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