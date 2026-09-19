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Albanese: Politica estera campo largo? Cambiare rotta su Palestina – Il video

19 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 18 settembre 2026 "Bisogna mettere come punto non negoziabile un cambiamento di rotta sulla questione palestinese e quindi si tagliano i rapporti con l'apartheid israeliana, si interrompono gli accordi militari con lo Stato di Israele, si rispetta la legge 185 del '90, che è una legge dello Stato italiano che viene violata evidentemente". Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese a margine di Nova a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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