Albanese: Politica estera campo largo? Cambiare rotta su Palestina – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 settembre 2026 "Bisogna mettere come punto non negoziabile un cambiamento di rotta sulla questione palestinese e quindi si tagliano i rapporti con l'apartheid israeliana, si interrompono gli accordi militari con lo Stato di Israele, si rispetta la legge 185 del '90, che è una legge dello Stato italiano che viene violata evidentemente". Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese a margine di Nova a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev