Bignami: Mio padre mi disse 'Se ti pieghi una volta ai rossi ti piegherai tutta la vita' – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2026 "E lui dice: "Eh, te l'avevo detto io che per te…" io facevo lo scientifico, no? "…la matematica non era giusta, dovevi fare il classico". Io dico: "Guarda papà, non c'entra niente, è che hanno la brutta abitudine di venire in classe, di acchiapparmi, mettermi un cartello e portarmi in giro". Lo ha detto Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia sul palco di Fenix – Il tempo del coraggio a Roma. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev