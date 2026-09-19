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Cavo Dragone (Nato): Pronti se c'è escalation, Russia ha molto più da perdere che da guadagnare – Il video

19 Settembre 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Copenaghen, Danimarca, 19 settembre 2026 "Questo è il senso della famiglia di piani che abbiamo. I nostri piani… ne abbiamo tre per il fianco Est, servono per essere pronti in caso di un'escalation. C'è un insieme di azioni, movimenti e reazioni previste: tutto è ampiamente standardizzato per rendere il processo decisionale il più rapido possibile, ed è già tutto studiato." Così Giuseppe Cavo Dragone, ammiraglio italiano, presidente del comitato militare NATO, in conferenza stampa. Courtesy: Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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