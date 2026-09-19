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De Luca (Salerno): Bonelli è salice piangente della politica, produttore di depressione nazionale – Il video

19 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Salerno, 19 settembre 2026 "Bonelli! Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli! Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro Paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico… Ecco, ad accarezzarsi i perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un "portaseccia" in napoletano, un "portasfiga" in romanesco, o, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un "mettimale", uno "scampaforca", Bonelli". Così il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca in un video sui social. Courtesy: Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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