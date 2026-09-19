Dombrovskis (Commissario Ue economia): Aperti a discussione su tassazione extraprofitti energia – Il video

(Agenzia Vista) Dublino, 18 settembre 2026 "Ebbene, sulla tassa sugli extraprofitti, è certamente un tema che toccheremo durante questi incontri qui. Da parte della Commissione siamo stati chiari sul fatto che, in un certo senso, la questione è nelle mani degli Stati membri: gli Stati membri possono procedere e prendere tali decisioni sulla tassazione degli extraprofitti. Se necessario, da parte della Commissione siamo certamente pronti ad aprirci a discussioni e, se occorre, ad aiutare gli Stati membri a portare avanti questo approccio". Lo ha detto il Commissario all’Economia Valdis Dombrovskis. Not for sale. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev