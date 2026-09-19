Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Dombrovskis (Commissario Ue economia): Aperti a discussione su tassazione extraprofitti energia – Il video

19 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Dublino, 18 settembre 2026 "Ebbene, sulla tassa sugli extraprofitti, è certamente un tema che toccheremo durante questi incontri qui. Da parte della Commissione siamo stati chiari sul fatto che, in un certo senso, la questione è nelle mani degli Stati membri: gli Stati membri possono procedere e prendere tali decisioni sulla tassazione degli extraprofitti. Se necessario, da parte della Commissione siamo certamente pronti ad aprirci a discussioni e, se occorre, ad aiutare gli Stati membri a portare avanti questo approccio". Lo ha detto il Commissario all’Economia Valdis Dombrovskis. Not for sale. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giancarlo Giorgetti al Festival di Open 2026: «Il taglio del bollo sarà strutturale. Ma preoccupa l’aumento dei tassi di interesse» – Il video

2.

Il Pd chiede di sciogliere il partito di Vannacci per «apologia del fascismo». La risposta del Viminale sulla libertà di pensiero

3.

La Russa contro tutti dai giovani meloniani. La data del voto, il veleno contro Report e la battuta su Vannacci: «L’avremmo già baciato in bocca»

4.

Calenda al Festival di Open 2026: «Conte ha distrutto la sinistra, M5S pericoloso. I giovani Pd? Studino i partigiani» – Il video

5.

Fratoianni al Festival di Open: «Riconosceremo subito la Palestina». E svela il piano di patrimoniale per 50mila super-ricchi – Il video