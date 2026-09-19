Francesca Albanese: Dl antisemitismo è un'infamia, non protegge gli ebrei ed è anticostituzionale – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 18 settembre 2026 "Non protegge gli ebrei, anzi, anzi isolandoli e creando una sorta di eccezione a loro favore, dove vengono tutti gli ebrei e tutte le ebree assimilati alle politiche dello Stato di Israele. Si crea ancor maggior risentimento ed è una cosa pericolosissima! E poi è incostituzionale". Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese sul palco di Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev