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Francesca Albanese: Israele creato spazzando via popolo palestinese. A Gaza situazione drammatica – Il video

19 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 18 settembre 2026 "Quindi già per noi parlare di Palestina come di questi tre monconi di terra che rimangono è molto diverso da quello che Palestina, come madrepatria che è stata… di cui il popolo palestinese è stato derubato, significa per i palestinesi. E questo non significa negare l'esistenza dello Stato di Israele, significa soltanto ricordarsi che lo Stato di Israele è stato creato spazzando via il popolo indigeno che quelle terre le abitava". Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese sul palco di Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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