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«Ragazzi, guardate il Tg dopo». Così il 13enne si è preparato per colpire la prof a scuola. I coltelli infilati sotto la maglietta in bagno – Il video

19 Settembre 2026 - 20:43 Stefania Carboni
PROF ACCOLTELLATA SCUOLA
PROF ACCOLTELLATA SCUOLA
Le immagini riprese dallo smartphone dello studente. Le armi indossate e il percorso fino in classe
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«Ragazzi, guardate il Tg dopo». Poche ore prima di accoltellare la sua professoressa, il giovane della scuola media di Centocelle aveva pubblicato un countdown online e un messaggio in una chat privata. Oggi sia il Messaggero che Repubblica mostrano quegli avvisi, incluso il video della preparazione del giovane, all’attacco, nel bagno dell’istituto.

Nel filmato visionato dalle testate il 13enne indossa un casco da ciclista con il cellulare fissato con lo scotch per riprendere la scena in soggettiva, occhiali da softair e guanti, prima di estrarre dallo zaino due coltelli da 20 centimetri e uno spray urticante. Poi, con la telecamera accesa e la lama in vista, ha attraversato i corridoi, entrando in aula e colpendo la docente. A fermare la fuga e a disarmare il tredicenne è stato un suo compagno di classe.

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