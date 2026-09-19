Salvini sul palco di Pontida Giovani: Se siamo qua è perché c'è stato un visionario come Bossi – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 19 settembre 2026 "Perché se io sono qua stasera, se voi siete qua stasera, se l'Italia ha una speranza di crescere, combattere e vincere, è perché tanti anni fa un visionario coraggioso che si chiama Umberto Bossi ha ridato voce a un popolo, ha ridato dignità a un popolo, ha ridato orgoglio e obiettivi a un popolo". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Pontida 2026. Courtesy: Lega Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev