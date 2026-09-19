Salvini scherza sul palco di Pontida Giovani: Vi faccio un video ora che siete tutti sobri – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 19 settembre 2026 "Però voglio fare un video ora che siete tutti sobri, perché se ci rivediamo fra tre ore alcuni di voi non saranno in grado di reggersi in piedi. L'importante è che non guidiate: né moto, né motorino, né monopattino, né biciclette. Coricatevi, riposatevi". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Pontida 2026. Courtesy: Lega Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev