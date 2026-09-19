Valditara: No alla cultura woke a scuola. Rivendico legge sul consenso informato – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 19 settembre 2026 "E allora io ricordo a tutti quella circolare in cui ho sottolineato che nelle comunicazioni all'interno della scuola italiana non esiste il genere neutro. O esiste il maschile o esiste il femminile! Non posso accettare che si scriva "car* bambin*", "car* student*", perché quando noi andiamo a parlare fra la gente non usiamo il genere neutro." Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Pontida 2026. Courtesy: Lega Giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev