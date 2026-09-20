Conte: Diritto allo studio è fondamentale, servono fondi e garanzie – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2026 "Ecco allora, quel vostro progetto, concludo, di creare un fondo per un assegno che sia, ovviamente tenendo conto delle soglie in sé, necessariamente, che dia la garanzia a tutti gli idonei di poter esercitare questo diritto fondamentale che è costituzionale, il diritto allo studio. Quella è una bella proposta, la porteremo avanti". Così il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul palco di Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev