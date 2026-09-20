Conte: Inutile mettere più soldi nella sanità senza riforme strutturali – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2026 "Poi c'è qualcosa di interessante che hai detto, il problema del personale sanitario. Oggi quel percorso, non so se tra voi quanti ha scelto medicina? Vedete, solo una persona, perché? E siete in tanti. Perché il percorso è molto lungo, molto impegnativo, devi studiare una decina d'anni e, ovviamente, la gratificazione anche economica non è corrispondente ai sacrifici che tu stai facendo. A che anno sei? Al terzo, però non ti spaventare, sei ancora all'inizio". Così il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul palco di Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev