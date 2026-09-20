Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show contro l'islamizzazione in Italia – Il video

(Agenzia Vista) Bergamo, 20 settembre 2026 Le donne del collettivo Nemesis, organizzazione politica composta esclusivamente da donne e fondata in Francia nel 2019 da Alice Cordier, sono salite sul palco di Pontida indossando il burqa. Poi, al grido di «Libertà, libertà», si sono tolte i lunghi abiti neri, dando vita a una protesta contro quella che hanno definito l’“islamizzazione” dell’Italia. Pontida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev