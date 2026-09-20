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Fedriga a Pontida: Il cuore della Lega è il territorio e il pragmatismo, avanti insieme – Il video

20 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bergamo, 20 settembre 2026 "Con la fatica quotidiana, con la serietà quotidiana, non con le promesse ma con i fatti, la Lega in Friuli-Venezia Giulia è stata confermata e ha vinto con il 64%. Il cuore della Lega è territorio e pragmatismo. La grande differenza della Lega rispetto alle altre forze è la capacità di dare risposte che servono al singolo territorio. Questa è la nostra forza: andare avanti e combattere insieme. Quando portiamo avanti le nostre idee, le cose le cambiamo: lo abbiamo dimostrato nei territori. La Lega è la Lega, continuiamo insieme". L'ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga dal palco di Pontida. Pontida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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