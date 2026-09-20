Lorenzo Fontana a Pontida: Bossi e i nostri padri non hanno fatto sacrifici per vederci litigare – Il video

(Agenzia Vista) Bergamo, 20 settembre 2026 “Bossi rimarrà sempre nel nostro cuore, è stato per noi come un secondo papà. Io credo che se i nostri padri che oggi non sono qui con noi ma sono qui nello spirito, se potessero dirci qualcosa ci direbbero che non hanno fatto sacrifici combattendo ogni giorno, per vederci litigare, non è per quello che è nata la Lega». Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana dal palco di Pontida. Pontida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev