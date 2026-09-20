Meloni: Restituita dignità al voto in condotta, per rispetto nei confronti di chi insegna – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2026 "Ecco perché ecco perché abbiamo restituito dignità al voto di condotta che adesso fa media, determina se vieni promosso o bocciato. Non l'abbiamo fatto perché ci piace punire qualcuno, ovviamente, non l'abbiamo fatto perché vogliamo costruire una scuola autoritaria". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul palco di Fenix a Roma. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev