Roy Paci si deve fermare, il musicista non sta bene: annullati due concerti per «seri problemi di salute»

Lo staff del musicista parla di «momento delicato». Cancellati due esibizioni in Sicilia

Roy Paci ha dovuto fermare i due concerti in programma tra oggi e domani per motivi di salute. A dirlo è il suo staff, con un post sul profilo Instagram dell’artista: «Con grande dispiacere, il management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati. In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile». Il comunicato non dà alcun dettaglio sulla natura del malore.

Gli appuntamenti cancellati sono quelli di Longobardi Marina e del Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo. Nel secondo passaggio del messaggio lo staff scrive: «Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live», e ringrazia tutti per «la comprensione, l’affetto e il rispetto» che verranno dimostrati «in questo momento delicato». Sulle nuove date non ci sono ancora indicazioni, ma il management assicura che arriveranno: «Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro maestro».