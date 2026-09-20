Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Valditara: Darò premio al ragazzo straniero che ha salvato la prof a Roma, non ci interessano razze – Il video

20 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Pontida, 20 settembre 2026 "Non ci interessano le razze, per carità. L'idea razziale era estranea al diritto romano e al cristianesimo. Darò un premio a quel ragazzo che ha salvato la professoressa a Roma, come lo diedi a quell'altro ragazzo che ha salvato a Trescore una professoressa e sono tutte e due non italiani, non non nati in questo paese, nel nostro paese, ma quello che conta a noi interessano i valori, l'identità di un popolo orgoglioso di appartenere ad una terra, un comune, una regione, una nazione. Noi vogliamo che si abbia rispetto per la nostra storia, per le nostre comunità, per il nostro modo di vivere, per i nostri valori che non consideriamo migliori, ma che a noi stanno bene così". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Pontida. Courtesy: Lega Nord Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il sondaggio sulle primarie del centrosinistra: Conte davanti a Schlein, Salis outsider

2.

Fratoianni al Festival di Open: «Riconosceremo subito la Palestina». E svela il piano di patrimoniale per 50mila super-ricchi – Il video

3.

Il Pd chiede di sciogliere il partito di Vannacci per «apologia del fascismo». La risposta del Viminale sulla libertà di pensiero

4.

Giancarlo Giorgetti al Festival di Open 2026: «Il taglio del bollo sarà strutturale. Ma preoccupa l’aumento dei tassi di interesse» – Il video

5.

Festival di Open, il ministro Nordio: «Superati i target del Pnrr, ma a fine legislatura torno a fare il giornalista» – Il video