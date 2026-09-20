Valditara: Darò premio al ragazzo straniero che ha salvato la prof a Roma, non ci interessano razze – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 20 settembre 2026 "Non ci interessano le razze, per carità. L'idea razziale era estranea al diritto romano e al cristianesimo. Darò un premio a quel ragazzo che ha salvato la professoressa a Roma, come lo diedi a quell'altro ragazzo che ha salvato a Trescore una professoressa e sono tutte e due non italiani, non non nati in questo paese, nel nostro paese, ma quello che conta a noi interessano i valori, l'identità di un popolo orgoglioso di appartenere ad una terra, un comune, una regione, una nazione. Noi vogliamo che si abbia rispetto per la nostra storia, per le nostre comunità, per il nostro modo di vivere, per i nostri valori che non consideriamo migliori, ma che a noi stanno bene così". Così il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Pontida. Courtesy: Lega Nord Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev