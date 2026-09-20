Zaia: Pontida è la festa del popolo della Lega, Bossi l'aveva voluta così – Il video

(Agenzia Vista) Pontida, 20 settembre 2026 "È la festa del popolo della Lega. Bossi l'aveva voluta così perché questa è la giornata dedicata è la giornata del nostro ringraziamento, cioè un grazie infinito ai militanti, ai sostenitori e ai tanti simpatizzanti che ci sostengono, rubano tempo libero alla alle loro famiglie, alle alle loro attività per dedicarlo al nostro movimento". Così Luca Zaia a margine di Pontida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev