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Zaia: Pontida è la festa del popolo della Lega, Bossi l'aveva voluta così – Il video

20 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Pontida, 20 settembre 2026 "È la festa del popolo della Lega. Bossi l'aveva voluta così perché questa è la giornata dedicata è la giornata del nostro ringraziamento, cioè un grazie infinito ai militanti, ai sostenitori e ai tanti simpatizzanti che ci sostengono, rubano tempo libero alla alle loro famiglie, alle alle loro attività per dedicarlo al nostro movimento". Così Luca Zaia a margine di Pontida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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