Calderone: Dati occupazione buoni, ora misure per stabilità e sostegno a contrattazione collettiva – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2026 "E i servizi e le strategie di rafforzamento degli ambiti territoriali e soprattutto dei nostri servizi sociali possa invece tradursi in un'occasione di riscatto e soprattutto di ritorno in un contesto lavorativo che è quello a cui guardiamo in questo momento, che i dati dell'occupazione sono buoni, ma che proprio per questo motivo richiede non solo massima attenzione, ma anche implementazione di misure per il futuro che possano dare stabilità e soprattutto possano migliorare quello che è la qualità dei redditi dei cittadini italiani, dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso una contrattazione collettiva di qualità". Così la Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone, a margine della presentazione della Carta Dedicata a Te. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev