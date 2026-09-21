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Cancelliere Merz dopo le elezioni nel Meclemburgo-Pomerania: Un disastro – Il video

21 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Berlino, 21 settembre 2026 "E oggi abbiamo assistito a due elezioni con risultati molto diversi. Il risultato nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore non possiamo edulcorarlo: è un disastro. La CDU ha lottato, ma alla fine la CDU è stata schiacciata nella contrapposizione tra SPD e AfD". Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo le elezioni nel Meclemburgo-Pomerania. Courtesy: Cdu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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