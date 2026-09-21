Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Conte: È il tempo delle scelte risolutive – Il video

21 Settembre 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2026 "Siate consapevoli delle sfide cruciali che sta vivendo il nostro tempo. Siamo sull'orlo del precipizio, l'ordine internazionale si è sfilacciato. Dobbiamo dire che non ci stiamo. Diffidate da chi vi vuole indifferenti e dice 'state a casa, astenetevi, tanto è tutto uguale'. No. Non siamo tutti uguali e questo è il tempo delle sfide decisive. Delle scelte risolutive”. Così il leader del M5s Conte durante il suo discorso a conclusione di Nova. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alemanno: «Vannacci sarà presto premier. E Meloni deve parlarci»

2.

Tajani: «Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile». La frase per i sondaggi che fa discutere – Il video

3.

Vannacci e l’attacco sul «letame» per i leghisti. Lo scontro dall’anti-Pontida di Orvieto: «Io ho lordato Pontida? Vi ho fatto un favore»

4.

Giorgia Meloni a Fenix: «Limite agli studenti stranieri in classe e burqa vietato». L’attacco a Schlein e Conte su bollo e Superbonus – I video

5.

Salvini a Pontida e i veleni nella Lega: «Si vince solo uniti: ora congresso per decidere insieme». Gli interventi dal palco – I video