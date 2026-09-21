Conte: È il tempo delle scelte risolutive – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 20 settembre 2026 "Siate consapevoli delle sfide cruciali che sta vivendo il nostro tempo. Siamo sull'orlo del precipizio, l'ordine internazionale si è sfilacciato. Dobbiamo dire che non ci stiamo. Diffidate da chi vi vuole indifferenti e dice 'state a casa, astenetevi, tanto è tutto uguale'. No. Non siamo tutti uguali e questo è il tempo delle sfide decisive. Delle scelte risolutive”. Così il leader del M5s Conte durante il suo discorso a conclusione di Nova. Fb Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev