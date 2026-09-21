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Firma memorandum intesa materie critiche, Rubio: Italia un grande partner degli Stati Uniti – Il video

21 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2026 "È un piacere essere qui con il Ministro Tajani. Egli ricopre la carica di Vice Primo Ministro ed è diventato un buon amico; i nostri due Paesi collaborano strettamente e siamo molto lieti di firmare questo memorandum d'intesa su una questione cruciale – quella dei minerali critici – che è oggetto di costante attenzione da parte di tutti. L'Italia si è dimostrata un partner eccellente con cui desideriamo continuare a collaborare". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio alla firma a New York del memorandum d'intesa sui minerali critici con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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