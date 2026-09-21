Fontana (Lombardia): Città della Salute Sesto San Giovanni grande opera di rigenerazione urbana – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 21 settembre 2026 "È la più grande opera di rigenerazione urbana a livello europeo. Noi ne occupiamo una parte importante. Io credo che sia un intervento che guarda già alla sanità del futuro, che cerca di tenere insieme l'eccellenza nel campo tecnologico, nel campo organizzativo". Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev