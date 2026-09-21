Giuli su firma protocollo MiC-Società Dante Alighieri: Italiano strumento di dialogo e integrazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2026 "Il Ministero della Cultura e la Società Dante Alighieri hanno firmato un protocollo pieno di contenuti, affinché l'italiano non sia percepito soltanto come un presidio culturale che pure vogliamo promuovere, conservare, tutelare, ma come uno strumento di relazione". Così il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine della firma del protocollo Mic-Società Dante Alighieri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev