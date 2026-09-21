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Italia-Usa, Tajani e Rubio firmano un memorandum d’intesa sulle materie prime critiche – Il video

21 Settembre 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Usa, 21 settembre 2026 “L’Italia è un grande partner, con cui continuiamo a collaborare in modo stretto”. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in occasione della firma a New York di un memorandum d’intesa sulle materie prime critiche con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Per noi è molto importante firmare questo accordo”, ha detto Tajani. “L’Italia è un Paese industriale, il prezzo delle materie prime è fondamentale e stiamo collaborando con gli Stati Uniti già da mesi” su questo fronte. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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