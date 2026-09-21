Lollobrigida su Carta Dedicata a Te: Sostegno alle famiglie e spinta alle imprese italiane – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2026 "Alla luce di questa intuizione, oggi registriamo che è andata esattamente così: quindi aiutiamo le famiglie, ma aiutiamo anche le imprese e creiamo quindi anche lavoro di conseguenza, perché le imprese italiane, quando hanno la possibilità, assumono". Così il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della Carta Dedicata a Te. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev