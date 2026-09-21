Ultime notizie Festival di OpenGoverno MeloniMedio OrienteScuolaSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Lollobrigida su Carta Dedicata a Te: Sostegno alle famiglie e spinta alle imprese italiane – Il video

21 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2026 "Alla luce di questa intuizione, oggi registriamo che è andata esattamente così: quindi aiutiamo le famiglie, ma aiutiamo anche le imprese e creiamo quindi anche lavoro di conseguenza, perché le imprese italiane, quando hanno la possibilità, assumono". Così il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione della Carta Dedicata a Te. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alemanno: «Vannacci sarà presto premier. E Meloni deve parlarci»

2.

Tajani: «Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile». La frase per i sondaggi che fa discutere – Il video

3.

Vannacci e l’attacco sul «letame» per i leghisti. Lo scontro dall’anti-Pontida di Orvieto: «Io ho lordato Pontida? Vi ho fatto un favore»

4.

Giorgia Meloni a Fenix: «Limite agli studenti stranieri in classe e burqa vietato». L’attacco a Schlein e Conte su bollo e Superbonus – I video

5.

Salvini a Pontida e i veleni nella Lega: «Si vince solo uniti: ora congresso per decidere insieme». Gli interventi dal palco – I video