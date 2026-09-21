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Meloni: A breve norma per tetto a numero studenti stranieri in classe e divieto di burqa a scuola – Il video

21 Settembre 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 21 settembre 2026 "In Consiglio dei ministri a breve una norma sul numero massimo di studenti stranieri in classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sul palco di Fenix a Roma. Courtesy: Fratelli d'Italia FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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