Schlein a Bologna: Pieno sostegno a Lepore per secondo mandato, sta facendo ottimo lavoro – Il video

(Agenzia Vista) Bologna, 21 settembre 2026 "Pieno sostegno a Lepore perché “sta portando avanti il programma disegnato. Ha fatto un grande sforzo sui nidi e per la prima volta sono state azzerate le liste d’attesa. Sono questi i temi del sociale che interessano le persone. In un momento di difficoltà nazionale questo governo cittadino si è impegnato per riuscire a dare un sollievo a chi fa più fatica”, lo ha detto Elly Schlein a Bologna. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev