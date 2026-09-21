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Schlein: Faremo un grande "piano casa" come ai tempi di Fanfani – Il video

21 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bologna, 21 settembre 2026 “Servono nuovi alloggi pubblici, non solo studentati privati. E poi gli affitti brevi: non vanno criminalizzati, ma regolati. Molte famiglie del ceto medio, anche per arrotondare, cercano di fare l’affitto breve. Bisogna evitare la speculazione di chi possiede decine di appartamenti, facendo impennare i canoni. Servono regole chiare e uguali per tutti, con il pieno coinvolgimento dei sindaci, che conoscono meglio di chiunque le difficoltà abitative. Infine, l’edilizia pubblica: non si investe in modo strutturale dai tempi del piano Fanfani. Le liste d’attesa sono lunghissime, ma si può fare tanto con poco”, lo ha detto la segretaria Pd Schlein a Bologna. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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